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CBN na sua Casa

Como tirar encardido do rejunte do piso? Lucy Mizael ajuda!

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 12 de Dezembro de 2025 às 12:03

Publicado em 

12 dez 2025 às 12:03
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Após a aplicação, limpe o rejunte com uma esponja (Imagem: Piotr Debowski | Shutterstock) Crédito:
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a dica em destaque com a comentarista Lucy Mizael é de como remover o encardido do rejunte do piso ou parede. Uma forma bastante potente de limpar rejunte muito sujo é fazer uma mistura de bicarbonato com vinagre. Passe com uma escovinha e deixe agir. Ouça a conversa completa!
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Limpar o rejunte do piso é essencial não apenas para a estética, mas também para a manutenção da saúde do ambiente. O rejunte pode acumular sujeira, mofo e bactérias, afetando a qualidade do ar e a aparência do espaço. Aqui estão algumas opções de limpeza e a importância de cada uma delas:
1. Ação Mecânica com Escova Limpa Rejunte
- **Importância:** A ação mecânica é fundamental para remover sujeiras mais aderidas e manchas. A escova limpa rejunte, com suas cerdas firmes e cônicas, alcança as fendas e remove a sujeira sem danificar o rejunte.
- **Como Fazer:** Molhe a área com água e aplique um pouco de detergente neutro. Use a escova para esfregar o rejunte em movimentos circulares. Enxágue bem após a limpeza.
2. Uso de Vinagre Puro
- **Importância:** O vinagre é um ótimo desinfetante natural e pode ajudar a remover manchas de mofo.
- **Como Fazer:** Misture partes iguais de vinagre e água em um borrifador. Aplique sobre o rejunte e deixe agir por alguns minutos antes de esfregar com a escova. Enxágue bem com água.
3. Produto Químico Limpa Rejunte
- **Importância:** Produtos químicos são formulados para desincrustar sujeira e manchas mais difíceis, oferecendo resultados rápidos e eficazes.
- **Como Fazer:** Siga as instruções do fabricante. Geralmente, você aplicará o produto, deixará agir por um tempo e, em seguida, esfregará com uma escova. Lembre-se de usar luvas e garantir ventilação adequada ao usar produtos químicos.
- Dicas Adicionais
- **Prevenção:** Para evitar o acúmulo de sujeira, limpe o rejunte regularmente e considere selantes para rejunte, que protegem contra manchas e umidade.
- **Teste de Produtos:** Sempre faça um teste em uma área pequena antes de aplicar qualquer produto de limpeza para garantir que não danifique o piso ou o rejunte.
- Conclusão
Combinar ação mecânica com produtos naturais ou químicos pode otimizar a limpeza do rejunte. A manutenção regular não apenas melhora a aparência do piso, mas também prolonga a vida útil do rejunte e do piso em si.

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