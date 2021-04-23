Como tirar cheiro de mofo da roupa e do armário?

A estação do outono segue até o 21 de junho, mas com os termômetros já anunciando quedas de temperaturas e um clima mais ameno, muita gente começa a tirar aquelas roupas mais polposas do guarda-roupa e armários? E quando essas roupas, depois de todo um ano aparentam aquele cheiro de mofo? O que fazer? Tarefa para Lucy Mizael, nesta edição do CBN Na Sua Casa. Vamos as dicas? "Limpar dentro do armário com vinagre. Lavar a roupa com lysoform ou vinagre. Roupa de lã com água com canela ou cravo. Não use amaciante", explica. Confira o passo a passo!