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CBN Na Sua Casa

Como remover mancha de desodorante de blusas?

Acompanhe as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 11 de Julho de 2025 às 12:02

Publicado em 

11 jul 2025 às 12:02
Saiba como remover mancha de desodorante das roupas
Saiba como remover mancha de desodorante das roupas Crédito: Divulgação
Nesta edição de CBN Na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael tira a dúvida de um ouvinte e indica métodos eficazes para remover mancha de desodorante de roupas, como uniformes de escola. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN NA SUA CASA - 11-07-25

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