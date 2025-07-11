Como remover mancha de desodorante de blusas?

Nesta edição de CBN Na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael tira a dúvida de um ouvinte e indica métodos eficazes para remover mancha de desodorante de roupas, como uniformes de escola. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN NA SUA CASA - 11-07-25
Publicado em 11 de Julho de 2025 às 12:02
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