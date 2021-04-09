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CBN NA SUA CASA

Como remover as manchas da roupa e qual produto certo usar?

As dicas são de Lucy Misael

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 11:58

Publicado em 

09 abr 2021 às 11:58
É hora de dar adeus àquelas manchas que podem acometer as nossas roupas! Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz dicas valiosas para nos livrarmos de manhas de vinho, caneta, ketchup e desodorante. Vamos a elas? Você sabia, por exemplo, que o leite quente ajuda a remover mancha de vinho e caneta?
Para mancha de ketchup, misture uma colher de sopa de alvejante sem cloro e 100 ml de água. Aplique a espuma em cima da mancha. Para a mancha do desodorante: aplique uma 'misturinha' que são duas colheres de sabão, duas colheres de alvejante sem cloro líquido, uma colher de bicarbonato. Misture e passe! Ouça as explicações completas!
CBN na sua Casa - 09-04-21.mp3

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