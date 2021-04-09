Como remover as manchas da roupa e qual produto certo usar?

É hora de dar adeus àquelas manchas que podem acometer as nossas roupas! Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz dicas valiosas para nos livrarmos de manhas de vinho, caneta, ketchup e desodorante. Vamos a elas? Você sabia, por exemplo, que o leite quente ajuda a remover mancha de vinho e caneta?