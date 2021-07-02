Como preparar sua casa para o inverno: as dicas da Lucy!

Lucy Mizael dá dicas de como preparar sua casa para o inverno Crédito: Pexels

O inverno começou há 11 dias e o "friozinho" já paira sobre nós! Pensando nisso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael dá dicas de como preparar a casa para a estação mais fria do ano. E não se trata somente de limpeza e organização, a comentarista também aponta maneiras de tornar o lar mais aconchegante no inverno. Acompanhe!

AS DICAS DA LUCY:

- Coloque mantas no sofá! O frio pede uma "mantinha" para se cobrir quando sentado ou deitado no sofá!

- Com o frio, a tendência é manter a casa fechada. Compre incensos ou velas aromáticas para a casa não ficar com "cheiro de fechada".

- Inclua na lista de compras ingredientes de receitas que você gosta de fazer no inverno, como fondue, chocolate quente ou bolinho de chuva. Assim, você não vai ficar naquela de "nesse friozinho, seria o dia ideal pra fazer isso, mas não tem os ingredientes".

- Finalize a limpeza do piso com álcool de eucalipto para trazer frescor.