Como organizar uma cama baú? Ouça dicas!

Cama Box Baú Molas Ensacadas City Crédito: Mercado livre

Espaçosas, práticas e aliadas da organização: as camas-baú são uma ótima aquisição para quem preza por várias opções de armazenamento. Mas não basta ter o espaço em casa, é preciso saber como usar esse tipo de móvel de uma maneira funcional. Nesta edição de CBN Na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael apresenta dicas de como limpar e organizar uma cama baú.

Your browser does not support the audio element. CBN - CBN NA SUA CASA - 01-08-25

Passo a Passo para Organizar a Cama Baú

1. *Limpeza Inicial*:

- *Retire Tudo*: Comece retirando todos os itens que estão guardados no baú.

- *Limpeza do Interior*: Use um pano úmido com uma solução de água e vinagre para limpar o interior do baú. Isso ajuda a remover poeira e possíveis fungos.

- *Secagem*: Certifique-se de que o interior esteja completamente seco antes de colocar qualquer item de volta.

2. *Manter Livre do Mofo*:

- *Desumidificadores*: Considere usar desumidificadores ou sachês de sílica para absorver a umidade.

- *Ventilação*: Sempre que possível, mantenha a cama baú aberta para permitir a circulação de ar. Abra pelo menos 1 vez por semana para arejar.

3. *Organização*:

- *Classifique os Itens*: Separe os itens em categorias (roupas de cama, roupas fora de estação, etc.).

- *Use Embalagens Adequadas*: Utilize caixas plásticas com tampas, sacos a vácuo ou organizadores de tecido para proteger os itens da poeira e umidade.