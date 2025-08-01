Como organizar uma cama baú? Ouça dicas!

Espaçosas, práticas e aliadas da organização: as camas-baú são uma ótima aquisição para quem preza por várias opções de armazenamento. Mas não basta ter o espaço em casa, é preciso saber como usar esse tipo de móvel de uma maneira funcional. Nesta edição de CBN Na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael apresenta dicas de como limpar e organizar uma cama baú.
CBN - CBN NA SUA CASA - 01-08-25
Passo a Passo para Organizar a Cama Baú
1. *Limpeza Inicial*:
- *Retire Tudo*: Comece retirando todos os itens que estão guardados no baú.
- *Limpeza do Interior*: Use um pano úmido com uma solução de água e vinagre para limpar o interior do baú. Isso ajuda a remover poeira e possíveis fungos.
- *Secagem*: Certifique-se de que o interior esteja completamente seco antes de colocar qualquer item de volta.
2. *Manter Livre do Mofo*:
- *Desumidificadores*: Considere usar desumidificadores ou sachês de sílica para absorver a umidade.
- *Ventilação*: Sempre que possível, mantenha a cama baú aberta para permitir a circulação de ar. Abra pelo menos 1 vez por semana para arejar.
3. *Organização*:
- *Classifique os Itens*: Separe os itens em categorias (roupas de cama, roupas fora de estação, etc.).
- *Use Embalagens Adequadas*: Utilize caixas plásticas com tampas, sacos a vácuo ou organizadores de tecido para proteger os itens da poeira e umidade.
- *Etiquetagem*: Etiquete as caixas ou sacos para facilitar a identificação do conteúdo.