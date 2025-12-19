Como limpar uniformes esportivos?

O Judô é uma arte marcial milenar que preza pelo respeito, disciplina e superação, tem se destacado como um excelente meio de inclusão social Crédito: Freepik/Divulgação

O assunto em destaque nesta edição do "CBN Na Sua Casa", com a comentarista Lucy Mizael, é sugestão da ouvinte Márcia Peixoto. Ela questiona: "Lucy, como limpar material de luta do meu filho? Ele é lutador de muay thai. Cheiro super desagradável.". Ouvinte pede, a comentarista responde. Ouça a conversa completa!

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Limpeza material de luta:

Limpeza geral com detergente

Feito mais fácil usar o Lysoform spray que é um desinfetante em spray

Tem também os produtos próprios: higienizador de equipamentos esportivos e acha com facilidade na internet

Para limpar material de muay thai, higienize após cada uso com sprays desinfetantes/desodorizadores ou pano úmido com sabão neutro/vinagre, focando na secagem ao ar livre e na sombra para evitar fungos e bactérias, sendo essencial lavar à mão ou em máquina (ciclo delicado) apenas bandagens e itens laváveis, enquanto luvas e protetores devem ter higienização superficial e secagem rápida.

Luvas e protetores (Caneleiras, Protetor Bucal, etc.):

Após o treino: Borrife um desinfetante (como spray antibacteriano, Lysoform diluído ou até uma solução de água com algumas gotas de vinagre de maçã) dentro e fora.

Seque: Deixe arejar em local ventilado ou na sombra, nunca no sol direto.

Desodorize: Use desodorizadores de luvas (sachês de sílica gel) ou bicarbonato de sódio dentro das luvas para absorver odores.

Limpeza Profunda (Luvas): Limpe suavemente a superfície com pano úmido e sabão neutro. Evite molhar demais, especialmente se for couro sintético.

Bandagens e forros:

Lave regularmente: Podem ser lavados à máquina no ciclo delicado com detergente neutro, sem alvejante ou amaciante.

Seque bem: Secar ao ar livre é o ideal para preservar o tecido.

Dicas Gerais:

Arejar: Sempre tire o equipamento da bolsa após o treino para ventilar.

Evite Umidade: Fungos e bactérias amam umidade; manter seco é crucial para evitar mau cheiro e prolongar a vida útil.