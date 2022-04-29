Como limpar panelas, desincrustar sujeira e deixá-las brilhando

Ouça aqui as dicas da comentarista Lucy Mizael

29 abr 2022 às 12:01
Panela, cozinha, cozinhar, cozinheira, fogão Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael fala sobre a limpeza de panelas! São dicas infalíveis para você lidar com panelas sujas, encardidas, queimadas ou incrustadas. Segundo a comentarista, esponja, detergente e sabão em barra são o básico da limpeza de panelas! Quando a situação do seu utensílio depende de uma limpeza mais pesada, entram em cena o bicarbonato de sódio, o sal e o limão, por exemplo. Ouça as dicas completas!
AS DICAS DA LUCY:
- Panela queimada: esquenta a panela e passe limão ou bombril com sabão em barra
- Panela suja: passe sal e detergente ou bicarbonato e detergente e deixe. Depois de um tempo, esgregue.
- Panela de teflon: utilize somente esponja que não risca a superfício
- Recuperar panela inox: em uma bacia bem grande, dissolva soda cáustica em escama. Após dissolver por completo, coloque a panela mergulhada na solução de um dia para o outro. Na manhã seguinte, tire a panela e lave. A panela fica totalmente nova. Mas atenção: a soda cáustica é tóxica e corrosiva; evite contato direto com o produto e use água corrente para desinfecção e limpeza após o uso.

