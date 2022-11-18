Como limpar o porta-temperos e latas de lixo? Lucy Mizael ensina!

Utensílios que fazem parte da cozinha da maioria das pessoas e muitas vezes passam despercebidos quando o assunto é higiene, podem estar carregando um alto número de microrganismos, alerta um novo estudo. Pesquisadores da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, avaliaram superfícies e objetos envolvidos na preparação de refeições e descobriram que 48% dos frascos de tempero estavam contaminados. A prevalência de contaminação nos fracos foi significativamente maior que a das outras regiões avaliadas no trabalho, que não ultrapassaram a taxa de 20%. Nesta edição do CBN Na Sua Casa, Lucy Mizael orienta como limpar porta-temperos e latas de lixo. Ouça a conversa completa!