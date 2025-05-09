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CBN na sua Casa

Como limpar mármore e granito!

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 09 de Maio de 2025 às 12:03

Publicado em 

09 mai 2025 às 12:03
O Feng Shui pode ajudar a equilibrar as energias da cozinha e atrair boas vibrações (Projeto: Studio Cris Paola | Imagem: Hamilton Penna)
[Edicase]O Feng Shui pode ajudar a equilibrar as energias da cozinha e atrair boas vibrações (Projeto: Studio Cris Paola | Imagem: Hamilton Penna) Crédito: Projeto: Studio Cris Paola | Imagem: Hamilton Penna
Sem manchas, nem sujeira! Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael traz dicas e orientações sobre como limpar mármore e granito.
CBN - CBN na Sua Casa - 09-05-25.mp3

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