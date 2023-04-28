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CBN na sua Casa

Como limpar corretamente a tábua de corte de alimentos?

Nossa comentarista Lucy Mizael ajuda!

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 12:14

Publicado em 

28 abr 2023 às 12:14
Tábua
Tábua Crédito: Pixabay
Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael, a pedido do ouvinte Gledson, traz dicas de como escolher e manter limpa a tábua de corte de alimentos. Ouça a conversa completa!
CBN na Sua Casa - 28-04-23.mp3

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