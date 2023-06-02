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CBN na sua Casa

Como lavar roupa preta? Lucy Mizael ajuda!

Ouça as dicas de nossa comentarista

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 12:04

Publicado em 

02 jun 2023 às 12:04
Modelo com roupa preta
Modelo com roupa preta Crédito: Picabay
O tema desta edição do "CBN Na Sua Casa" foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Carlos. Ele mandou a seguinte mensagem: "como lavar camisas de cor preta?". A comentarista Lucy Mizael não deixa ninguém sem resposta e explica. "É importante lavar a roupa preta ou de cores escuras, antes de lavar as que soltam 'fiapos', como toalhas de banho. Mantenha a lavadora de roupas com o filtro limpo. E para manter a roupa limpa, use sempre sabão líquido. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa - 02-06-23.mp3

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