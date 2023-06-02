Como lavar roupa preta? Lucy Mizael ajuda!

O tema desta edição do "CBN Na Sua Casa" foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Carlos. Ele mandou a seguinte mensagem: "como lavar camisas de cor preta?". A comentarista Lucy Mizael não deixa ninguém sem resposta e explica. "É importante lavar a roupa preta ou de cores escuras, antes de lavar as que soltam 'fiapos', como toalhas de banho. Mantenha a lavadora de roupas com o filtro limpo. E para manter a roupa limpa, use sempre sabão líquido. Ouça a conversa completa!