Como lavar cortina em casa? Lucy tem a resposta!

Lavar as cortinas, visando à limpeza e a eliminação de ácaros e sujeiras, pode não ser das tarefas mais fáceis no dia a dia da casa. Mas como para Lucy não existem segredos domésticos, nesta edição do CBN Na Sua Casa, ela traz dicas de como lavar cortina em casa. A dica geral: "lavar com sabão líquido que dilui mais fácil na água, colocar bicarbonato ou alvejante sem cloro pra ajudar remover sujeira. Se for blackout de plástico, lavar o plástico na mão, no piso da varanda ou no piso do box do banheiro com esponja ou vassoura. Confira o passo a passo!