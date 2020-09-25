Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN NA SUA CASA

Como lavar cortina em casa? Lucy tem a resposta!

As dicas são da comentarista Lucy Misael

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 12:00

Publicado em 

25 set 2020 às 12:00
Lavar as cortinas, visando à limpeza e a eliminação de ácaros e sujeiras, pode não ser das tarefas mais fáceis no dia a dia da casa. Mas como para Lucy não existem segredos domésticos, nesta edição do CBN Na Sua Casa, ela traz dicas de como lavar cortina em casa. A dica geral: "lavar com sabão líquido que dilui mais fácil na água, colocar bicarbonato ou alvejante sem cloro pra ajudar remover sujeira. Se for blackout de plástico, lavar o plástico na mão, no piso da varanda ou no piso do box do banheiro com esponja ou vassoura. Confira o passo a passo!
CBN Na Sua Casa - 25-09-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados