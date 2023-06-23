Como lavar air fryer: passo a passo para higienizar o seu aparelho!

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael segue trazendo como destaque o tema air fryer. Dessa vez, a pedido dos ouvintes, o destaque é como fazer a higienização do aparelho.
CBN - CBN na Sua Casa - 23-06-23.mp3
Publicado em 23 de Junho de 2023 às 12:04
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