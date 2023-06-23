Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN na sua Casa

Como lavar air fryer: passo a passo para higienizar o seu aparelho!

Acompanhe as dicas da comentarista Lucy Misael

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 12:04

Publicado em 

23 jun 2023 às 12:04
As AirFryers são aliadas para muitas pessoas na hora de preparar uma refeição
As AirFryers são aliadas para muitas pessoas na hora de preparar uma refeição Crédito: Divulgação/Montagem
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael segue trazendo como destaque o tema air fryer. Dessa vez, a pedido dos ouvintes, o destaque é como fazer a higienização do aparelho.
CBN - CBN na Sua Casa - 23-06-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados