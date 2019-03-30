Como eliminar os odores de urina dos animais de estimação em casa

Você tem animal de estimação e encontra dificuldades para manter a casa livre dos odores de urina do pet? Neste quadro "CBN na sua casa", a nossa comentarista Lucy Mizael ensina como manter a limpeza do ambiente e evitar que o cheiro dos pets vire um incomodo. Confira:
CBN na sua Casa -30-03-19
Dica 1: Pano de chão
- Tenha panos de limpeza específicos para os animais
- Não limpe a casa com o mesmo pano de chão que você enxuga o xixi do cachorro
- Você pode escrever nos panos com caneta de tecido o nome do seu animalzinho
- Uma dica é escolher uma pano com cor diferente, para ser usado pelo pet
Dica 2: Limpeza dos estofados
- 1x por semana: Limpe os tapetes, sofás, travesseiros, colchão da família com sal ou bicarbonato
- Espalhe por todo o estofado e deixe agir por 30 minutos. Depois aspire ou escove para remover o bicarbonato/sal
- Essa limpeza é higienizante, desodorizante e muito eficiente! Remove pêlos, fezes de ácaros e o mau cheiro.
Dica 3: Limpeza do piso
- Fez xixi? Enxugue com pano ou papel toalha
- Hoje em dia existem caminhas absorventes e pipi dolls, pipi dog, verdadeiros banheiros caninos
- Mas se seu animalzinho ainda faz xixi no jornal, anote as dicas:
- Diariamente: alterne a limpeza – 1 dia com vinagre, outro dia com sal
- Dia 1: vinagre com álcool. Remova o xixi e o coco com papel toalha ou pano de chão. Aplique 1/2 xícara de vinagre e 1/2 xícara de álcool no piso, espalhe com vassoura e deixe agir por 5 minutos. Passe pano molhado. Lave o pano bem lavado. Passe novamente pano molhado com detergente. Seque o piso.
- Dia 2: lave com sal. Remova o xixi e o coco com papel toalha ou pano de chão. Lave com água pura, puxe com rodo. Aplique no piso molhado, em toda área onde ficam os animais e onde eles fazem xixi, 1 ou 2 xícaras de sal fino de cozinha. Espalhe com vassoura, como se estivesse esfregando, deixe agir por 20 minutos.
OBS.: A quantidade de sal vai depender do tamanho do espaço. Depois remova o sal lavando o piso com água e detergente. Se não puder lavar o local, retire o sal com vassoura e passe 3 panos bem molhados. Se quiser, depois de todo o procedimento, finalize secando o piso com pano molhado em algo perfumado: desinfetante, óleo eucalipto ou limpa piso perfumado.