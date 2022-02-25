Como deixar panos de prato e de chão com aparência de novos

Nesta edição do CBN na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael ensina como deixar o pano de prato e até o pano de chão branquinhos. Pode lavar na mão ou na máquina de lavar? Acompanhe as dicas.
CBN na sua Casa - 25-02-22.mp3
Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 12:02
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