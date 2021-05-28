Como deixar o rejunte do piso de nossa casa branquinho

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael responde a dúvida do ouvinte André e nos ajuda na tarefa de limpar o rejunte de casa. Limpar rejuntes encardidos pode parecer complicado e tarefa das mais chatas, mas Lucy tem as dicas. "Pra fazer a limpeza do rejunte a gente pode usar algumas coisas. Você pode usar o vinagre puro - e aí precisa fazer uns testes, pode aplicar durante uns cinco minutos -, você pode usar escovas próprias pra limpeza (não achando com facilidade você encontra na internet) e também existem os limpadores para rejunte que você pode comprar em lojas de mercado, específicos pra essa limpeza", orienta. Acompanhe as dicas completas de Lucy e garanta sua limpeza!