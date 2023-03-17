Como cuidar e limpar corretamente os tênis

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz dicas e orientações na hora de cuidar e limpar dos tênis. É hora de dar tchau aos tons amarelados! Vamos às dicas. "A limpeza do tênis branco pode ser realizada de diversas formas. Entre elas, a esponja mágica (que dá ótimo resultado, só não é recomendado pra produtos de couro), pode usar também creme dental (usar/deixar por 10 minutos) ou mistura de água oxigenada cremosa com bicarbonato, pra tênis claros. Para lavar e eliminar o chulé: utilizar sal. Isso mesmo!", explica. Ouça a conversa completa!