Como cuidar das roupas íntimas: a lavagem e a secagem

Sutiã Crédito: Shutterstock

Roupa íntima limpa, perfumada e conservada por muito mais tempo! É o que prometem as dicas da Lucy Mizael, nesta edição do CBN na Sua Casa. A comentarista explica qual sabão usar para lavar sua roupa íntima, como lavar e secar e o que não fazer no processo de lavagem. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. CBN Na Sua Casa - 10-06-22

AS DICAS DA LUCY:

- Pode usar o sabão de sua preferência desde que enxágue e não deixe resíduo;

- Pessoas propensas a alergias podem optar por sabão com pouco perfume e sem cor (branco ou transparente);

- Não é indicado lavar a peça com xampu. Existem sabões específicos para limpeza;

- Pode lavar as peças na lavadora de roupas, mas par anão relaxar o elástico o ideal é colocar as calcinhas em saquinhos protetores;

- Não lave roupa íntima infantil com a de adulto;

- Para a secagem correta, seque em local arejado;