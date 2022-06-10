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CBN na sua Casa

Como cuidar das roupas íntimas: a lavagem e a secagem

Quem explica é a comentarista Lucy Mizael

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 12:04

Publicado em 

10 jun 2022 às 12:04
Sutiã
Sutiã Crédito: Shutterstock
Roupa íntima limpa, perfumada e conservada por muito mais tempo! É o que prometem as dicas da Lucy Mizael, nesta edição do CBN na Sua Casa. A comentarista explica qual sabão usar para lavar sua roupa íntima, como lavar e secar e o que não fazer no processo de lavagem. Acompanhe!
CBN Na Sua Casa - 10-06-22
AS DICAS DA LUCY:
- Pode usar o sabão de sua preferência desde que enxágue e não deixe resíduo;
- Pessoas propensas a alergias podem optar por sabão com pouco perfume e sem cor (branco ou transparente);
- Não é indicado lavar a peça com xampu. Existem sabões específicos para limpeza;
- Pode lavar as peças na lavadora de roupas, mas par anão relaxar o elástico o ideal é colocar as calcinhas em saquinhos protetores;
- Não lave roupa íntima infantil com a de adulto;
- Para a secagem correta, seque em local arejado;
- Jamais deixe roupa íntima secando no banheiro, pois pode haver a proliferação de fungos devido à alta umidade do ambiente.

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