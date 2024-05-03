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CBN na sua Casa

Como cuidar da casa para evitar alergias? Lucy Mizael tem orientações!

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 12:05

Publicado em 

03 mai 2024 às 12:05
Virose, alergia, criança doente
Virose, alergia, criança doente Crédito: Pexels
Uma pesquisa com dois mil britânicos descobriu que a casa é o local que mais faz as pessoas espirrarem (42%), seguida pelo jardim (28%) e a cama (23%). O levantamento feito pela Sterimar, uma empresa de produtos para pessoas alérgicas, mostrou que 84% das pessoas pensam que esses espirros surgem do nada. E há muitos itens dentro de casa que são gatilhos para esses espirros. As informações são de "O Globo". Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz dicas e orientações de como limpar a casa a fim de evitar alergias. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa - 03-05-24.mp3

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