Como cuidar da casa para evitar alergias? Lucy Mizael tem orientações!

Uma pesquisa com dois mil britânicos descobriu que a casa é o local que mais faz as pessoas espirrarem (42%), seguida pelo jardim (28%) e a cama (23%). O levantamento feito pela Sterimar, uma empresa de produtos para pessoas alérgicas, mostrou que 84% das pessoas pensam que esses espirros surgem do nada. E há muitos itens dentro de casa que são gatilhos para esses espirros. As informações são de "O Globo". Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz dicas e orientações de como limpar a casa a fim de evitar alergias. Ouça a conversa completa!