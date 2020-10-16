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CBN NA SUA CASA

Como conservar frutas, verduras, folhas e frios

Lucy Mizael dá dicas que como armazenar esses tipos de alimentos para evitar o apodrecimento

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 11:42

Publicado em 

16 out 2020 às 11:42
Fez feira? Conservar as frutas e vegetais por mais tempo pode ser um desafio. Pensando nisso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael dá dicas que como armazenar esses tipos de alimentos para evitar o apodrecimento. Ela também dá uma dica especial para conservar frios, como presunto. Confira!
CBN na sua Casa - 16-10-20
AS DICAS DA LUCY:
- Fique atento à umidade! Para conservar melhor, não pode ser umidade. Lave bem e seque bem todas as verduras, frutas e folhas com papel toalha.
- Armazene as folhas em um pote com tampa.
- Para ervas, como manjericão e hortelã, coloque água filtrada em um pote de boca alta. Coloque as ervas ainda com a raiz na água e deixe na bancada para serem utilizadas durante a semana.
- No caso do presunto, em um pote, faça rolinhos e enfileire. No fundo, coloque um papel toalha.

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