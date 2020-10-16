Como conservar frutas, verduras, folhas e frios

Fez feira? Conservar as frutas e vegetais por mais tempo pode ser um desafio. Pensando nisso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael dá dicas que como armazenar esses tipos de alimentos para evitar o apodrecimento. Ela também dá uma dica especial para conservar frios, como presunto. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN na sua Casa - 16-10-20

AS DICAS DA LUCY:

- Fique atento à umidade! Para conservar melhor, não pode ser umidade. Lave bem e seque bem todas as verduras, frutas e folhas com papel toalha.

- Armazene as folhas em um pote com tampa.

- Para ervas, como manjericão e hortelã, coloque água filtrada em um pote de boca alta. Coloque as ervas ainda com a raiz na água e deixe na bancada para serem utilizadas durante a semana.