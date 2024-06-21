Como conservar e limpar as roupas de inverno

Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael traz dicas para quem deseja caprichar na hora de limpar e conservar as roupas de inverno, ainda que as temperaturas não estejam tão amenas.
CBN - CBN na Sua Casa - 21-06-24.mp3
Publicado em 21 de Junho de 2024 às 12:07
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