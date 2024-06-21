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CBN na sua Casa

Como conservar e limpar as roupas de inverno

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 12:07

Publicado em 

21 jun 2024 às 12:07
Lucy Mizael ensina como manter as roupas de inverno cheirosas e arejadas
Lucy Mizael ensina como manter as roupas de inverno cheirosas e arejadas Crédito: Pexels
Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael traz dicas para quem deseja caprichar na hora de limpar e conservar as roupas de inverno, ainda que as temperaturas não estejam tão amenas.
CBN - CBN na Sua Casa - 21-06-24.mp3

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