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CBN na sua Casa

Como comprar e lavar legumes e verduras

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 02 de Agosto de 2024 às 12:48

Publicado em 

02 ago 2024 às 12:48
Brócolis
Brócolis Crédito: Shutterstock
Ouvinte pede e a comentarista Lucy Mizael responde! Fechando a série de orientações sobre como comprar e guardar verduras e legumes, nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, alguns dos destaques são o pimentão, couve-flor e brócolis. Vamos às dicas:
CBN na Sua Casa - 02-08-24
- Pimentão: Os pimentões devem estar firmes, com a casca lisa e brilhante. Evite os que estiverem murchos, com a casca rugosa ou com furos.
Guardar na geladeira: Lave os pimentões apenas na hora de usar, assim eles duram mais na geladeira. Armazene num saco fechado, na área menos fria da geladeira (ou gaveta).
- Couve-flor: A couve-flor é um alimento bastante durável se armazenado corretamente. Para verificar se o vegetal está bem fresco, observe o que estiver mais claro e sem manchas escuras. Se as folhas estiverem muito murchas ou as flores apresentarem pontinhos pretos, é melhor evitar.
Armazenamento: Lave a couve-flor apenas na hora de utilizar. Cubra o bulbo com papel toalha para evitar umidade, coloque num saco plástico e guarde na parte meno fria da geladeira (ou na gaveta).
- Brócolis: Escolha os brócolis com talos e floretes firmes e bem verdes. Evite brócolis murchos ou com as folhas amareladas, são indicadores de que estão velhos. Brócolis japonês -sem manchas verdes
Armazenamento: Coloque os ramos de brócolis limpos e secos em um saco plástico ou em um recipiente hermético.
Armazene na geladeira na gaveta de legumes ou em uma prateleira, preferencialmente em um saco plástico perfurado para permitir a circulação de ar.
- Tomate: sem furos; buracos. Para aproveitar o sabor na sua totalidade, na hora de comprar o tomate é preciso observar se eles estão bem vermelhos, sem manchas ou machucados. Outra dica muito importante é com relação aos cuidados no armazenamento. Lavar os frutos e enxuga-los para só depois colocar na geladeira.
- Quiabo: Procure quiabos pequenos (com 7,5 a 10 cm de comprimento), bem verdes e firmes. Evite os secos ou moles, pois perderam a doçura. O quiabo não se conserva por muito tempo, por isso use no dia da compra ou guarde em local fresco, por 1 ou 2 dias no máximo, fora da geladeira.
- Repolho: Deve estar firme, limpo e fresco e sem folhas externas amareladas e murchas. O corte do talo deve estar úmido e não seco. Guarde inteiro por aproximadamente 15 dias, em sacos plásticos, na gaveta de legumes da geladeira.

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