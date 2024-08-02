Como comprar e lavar legumes e verduras

Brócolis Crédito: Shutterstock

Ouvinte pede e a comentarista Lucy Mizael responde! Fechando a série de orientações sobre como comprar e guardar verduras e legumes, nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, alguns dos destaques são o pimentão, couve-flor e brócolis. Vamos às dicas:

Your browser does not support the audio element. CBN na Sua Casa - 02-08-24

- Pimentão: Os pimentões devem estar firmes, com a casca lisa e brilhante. Evite os que estiverem murchos, com a casca rugosa ou com furos.

Guardar na geladeira: Lave os pimentões apenas na hora de usar, assim eles duram mais na geladeira. Armazene num saco fechado, na área menos fria da geladeira (ou gaveta).

- Couve-flor: A couve-flor é um alimento bastante durável se armazenado corretamente. Para verificar se o vegetal está bem fresco, observe o que estiver mais claro e sem manchas escuras. Se as folhas estiverem muito murchas ou as flores apresentarem pontinhos pretos, é melhor evitar.

Armazenamento: Lave a couve-flor apenas na hora de utilizar. Cubra o bulbo com papel toalha para evitar umidade, coloque num saco plástico e guarde na parte meno fria da geladeira (ou na gaveta).

- Brócolis: Escolha os brócolis com talos e floretes firmes e bem verdes. Evite brócolis murchos ou com as folhas amareladas, são indicadores de que estão velhos. Brócolis japonês -sem manchas verdes

Armazenamento: Coloque os ramos de brócolis limpos e secos em um saco plástico ou em um recipiente hermético.

Armazene na geladeira na gaveta de legumes ou em uma prateleira, preferencialmente em um saco plástico perfurado para permitir a circulação de ar.

- Tomate: sem furos; buracos. Para aproveitar o sabor na sua totalidade, na hora de comprar o tomate é preciso observar se eles estão bem vermelhos, sem manchas ou machucados. Outra dica muito importante é com relação aos cuidados no armazenamento. Lavar os frutos e enxuga-los para só depois colocar na geladeira.

- Quiabo: Procure quiabos pequenos (com 7,5 a 10 cm de comprimento), bem verdes e firmes. Evite os secos ou moles, pois perderam a doçura. O quiabo não se conserva por muito tempo, por isso use no dia da compra ou guarde em local fresco, por 1 ou 2 dias no máximo, fora da geladeira.