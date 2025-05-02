Como blindar vidros e eletrodomésticos das manchas e marcas de dedo

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz como destaque a dica de uma "misturinha" mágica para blindar vidros e eletrodomésticos e nunca mais ficar com aquele aspecto manchado, embaçado, com marcas de dedo, por exemplo. Vamos às dicas:
CBN - CBN na Sua Casa -02-05-25.mp3
- Blindar vidros e espelhos contra manchas e marcas dedo
01 colher sopa óleo peroba
01 colher sopa detergente
01 colher sopa vinagre de álcool
200 ml água.
- Outra opção para eletrodomésticos é WD40 que além de blindar ele repele ferrugem
- Limpador multiuso de eletrodomésticos, bancadas desengordura
300 ml água
200 ml vinagre
2 colheres detergente