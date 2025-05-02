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CBN na sua Casa

Como blindar vidros e eletrodomésticos das manchas e marcas de dedo

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 12:04

Publicado em 

02 mai 2025 às 12:04
Limpador de janelas trabalhando em uma fachada de vidro em uma gôndola
Limpador de janelas trabalhando em uma fachada de vidro em uma gôndola Crédito: shutterstock
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz como destaque a dica de uma "misturinha" mágica para blindar vidros e eletrodomésticos e nunca mais ficar com aquele aspecto manchado, embaçado, com marcas de dedo, por exemplo. Vamos às dicas:
CBN - CBN na Sua Casa -02-05-25.mp3
- Blindar vidros e espelhos contra manchas e marcas dedo
01 colher sopa óleo peroba
01 colher sopa detergente
01 colher sopa vinagre de álcool
200 ml água.
- Outra opção para eletrodomésticos é WD40 que além de blindar ele repele ferrugem
- Limpador multiuso de eletrodomésticos, bancadas desengordura
300 ml água
200 ml vinagre
2 colheres detergente

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