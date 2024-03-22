Como armazenar: maquiagem estraga se guardar no banheiro?

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", o tema em destaque vai para o armazenamento de produtos e itens no banheiro. Há riscos de armazenar maquiagem, dermocosméticos (como hidratantes e filtros solares), remédios, perfumes, joias e até a própria escova de dentes no banheiro? Especialistas apontam que, no geral, a umidade e o calor favorecem a proliferação de bactérias, o que pode alterar a ação de alguns itens e afetar a vida útil de outros. A comentarista Lucy Mizael traz as dicas.