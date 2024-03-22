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Como armazenar: maquiagem estraga se guardar no banheiro?

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 22 de Março de 2024 às 12:03

Publicado em 

22 mar 2024 às 12:03
Maquiagem
Maquiagem Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", o tema em destaque vai para o armazenamento de produtos e itens no banheiro. Há riscos de armazenar maquiagem, dermocosméticos (como hidratantes e filtros solares), remédios, perfumes, joias e até a própria escova de dentes no banheiro? Especialistas apontam que, no geral, a umidade e o calor favorecem a proliferação de bactérias, o que pode alterar a ação de alguns itens e afetar a vida útil de outros. A comentarista Lucy Mizael traz as dicas. 
CBN - CBN na Sua Casa - 22-03-24

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