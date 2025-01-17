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CBN Na Sua Casa

Com que frequência lavar as toalhas de banho?

Saiba que elas podem se tornar um local propício para bactérias, fungos e microorganismos

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 12:08

Publicado em 

17 jan 2025 às 12:08
Acabe com aquele cheiro desagradável das toalhas de banho
Acabe com aquele cheiro desagradável das toalhas de banho Crédito: Unsplash
As toalhas de banho podem se tornar um local propício para bactérias, fungos e microorganismos. O perito em higiene, professor Philip Tierno, microbiologista e patologista da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York, recomenda que lavemos as nossas toalhas depois de apenas dois, três usos para evitar quaisquer infecções de germes do banheiro. Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa - 17-01-25.mp3

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