Com que frequência lavar as toalhas de banho?

As toalhas de banho podem se tornar um local propício para bactérias, fungos e microorganismos. O perito em higiene, professor Philip Tierno, microbiologista e patologista da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York, recomenda que lavemos as nossas toalhas depois de apenas dois, três usos para evitar quaisquer infecções de germes do banheiro. Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!