Com que frequência você deve trocar o lençol?

Com que frequência é preciso trocar a roupa de cama? Uma pesquisa feita no Reino Unido mostrou que a lavagem quinzenal de lençóis foi considerada a mais comum. Entretanto, outro levantamento, mostrou que quase metade dos participantes do sexo masculino solteiros no Reino Unido só lavavam seus lençóis depois de quatro meses. Mas atenção, microbiologistas recomendam lavar os lençóis semanalmente. Quando dormimos, nós suamos e liberamos células mortas da pele. Quanto mais tempo passamos enrolados no mesmo jogo de lençóis, mais eles se transformam em uma espécie de “meio ideal de cultura” de fungos e bactérias. Este é o tema do "CBN Na Sua Casa", com Lucy Mizael.