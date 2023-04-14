Com que frequência se deve limpar a casa? Lucy Mizael responde!

É hora de limpar a casa! Algumas pessoas afirmam que ficamos mais “paranoicos” em relação a limpeza após a pandemia da covid. Além do excesso de álcool em gel nas mãos, era necessário lavar as sacolas plásticas, assim como as embalagens que ficavam expostas no mercado. Os sapatos e chinelos deveriam ficar ao lado da porta ou na área de serviço para não levar bactérias, fungos e sujeiras para o restante da casa. Mas, de forma prática, com que frequência deve-se limpar os cômodos da casa? Há diferenciação, de casa para casa? A comentarista Lucy Mizael responde, nesta edição do "CBN na Sua Casa".