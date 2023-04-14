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CBN na sua Casa

Com que frequência se deve limpar a casa? Lucy Mizael responde!

Ouça as dicas da nossa comentarista

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 12:14

Publicado em 

14 abr 2023 às 12:14
'Vestir' a vassoura com saco plástico auxilia na hora da limpeza
'Vestir' a vassoura com saco plástico auxilia na hora da limpeza Crédito: Pexels
É hora de limpar a casa! Algumas pessoas afirmam que ficamos mais “paranoicos” em relação a limpeza após a pandemia da covid. Além do excesso de álcool em gel nas mãos, era necessário lavar as sacolas plásticas, assim como as embalagens que ficavam expostas no mercado. Os sapatos e chinelos deveriam ficar ao lado da porta ou na área de serviço para não levar bactérias, fungos e sujeiras para o restante da casa. Mas, de forma prática, com que frequência deve-se limpar os cômodos da casa? Há diferenciação, de casa para casa? A comentarista Lucy Mizael responde, nesta edição do "CBN na Sua Casa".
CBN na Sua Casa -14-04-23.mp3

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