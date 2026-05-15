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CBN na sua Casa

Cobertor guardado há muito tempo? O que fazer antes de usar no frio

Quem explica é a comentarista Lucy Mizael

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 12:02

Publicado em 

15 mai 2026 às 12:02
Cobertor em dia frio
Cobertor em dia frio Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz como dica o seguinte assunto. Esfriou e tirou o cobertor do armário? Quais devem ser os cuidados antes de usar? Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa - 15-05-26.mp3

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