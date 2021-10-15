Choveu e o carro molhou? Hora de eliminar o cheiro de mofo!

Choveu, o carro estava aberto e molhou tudo? Ou, ainda, seu carro enfrentou a forte chuva dos últimos dias e está com aquele cheiro forte de umidade no seu interior? A comentarista Lucy Mizael, nesta edição do "CBN Na Sua Casa" nos auxilia na missão de eliminar o mofo. Ouça as explicações completas!
CBN na sua Casa - 15-10-21.mp3
AS DICAS DA LUCY MIZAEL:
- Pra remover, passar álcool de eucalipto nos cintos
- Pode espalhar bicarbonato, deixar agir e aspirar
- Colocar uma maçã partida ao meio dentro do carro
- Colocar bicarbonato no carpete, se ele molhou e ficou "fedido"
- Pode colocar sachê perfumado dentro do carro.