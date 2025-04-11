Cheiros para casa: como melhorar o aroma dos ambientes

Uma pesquisa apontou que muita gente acredita que a falta de organização é a primeira coisa que chama atenção de quem visita sua casa. No entanto, o que realmente se destaca logo de início é o cheiro do ambiente. O olfato é um sentido poderoso, diretamente ligado às emoções e memórias, o que faz com que o aroma do lar cause uma impressão instantânea. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!