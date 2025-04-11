Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN na sua Casa

Cheiros para casa: como melhorar o aroma dos ambientes

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 11 de Abril de 2025 às 12:04

Publicado em 

11 abr 2025 às 12:04
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Os aromatizadores ajudam a deixar o ambiente mais aconchegante (Imagem: pvproductions | Shutterstock) Crédito:
Uma pesquisa apontou que muita gente acredita que a falta de organização é a primeira coisa que chama atenção de quem visita sua casa. No entanto, o que realmente se destaca logo de início é o cheiro do ambiente. O olfato é um sentido poderoso, diretamente ligado às emoções e memórias, o que faz com que o aroma do lar cause uma impressão instantânea. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa -11-04-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados