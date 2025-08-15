Cheiro estranho na geladeira? Lucy ensina a eliminar!

Deixar a geladeira limpa e sem odores! Esta é a missão para a comentarista Lucy Mizael nesta edição do "CBN Na Sua Casa". A comentarista traz dicas de como deixar o eletrodoméstico limpo e livre de odores. Ouça a conversa completa!
ALGUMAS DICAS:
- Corte 1 limão ao meio e espete cravos
- Limpe prateleiras com vinagre + água morna
- Deixe porte de bicardonato na geladeira
- Limpe a borracha com cotonete e vinagre
- Desentope o dreno com bicarbonato + água quente