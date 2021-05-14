Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN NA SUA CASA

Casa organizada: os erros que te impedem de fazer rápido e bem feito

As dicas são de Lucy Misael

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 11:44

Publicado em 

14 mai 2021 às 11:44
A organização da sua casa está te estressando? A limpeza até prejudica sua saúde mental? Não sabe por onde começar? Sem neuras! Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael detalha quais são os três principais erros que te impedem de fazer a casa ficar limpa e organizada. Vamos a eles!
 - Tralhas: acúmulo de materiais faz você ter preguiça de arrumar/limpar porque tem muita coisa espalhada. Tralha (objetos, coisas, roupas, utensílios) é tudo aquilo que você guarda e não faz mais sentido na vida pra você;
 - A segunda coisa é fazer as coisas de forma aleatória. Você não tem rota, direcionamento. Você vai dormir sem saber o que vai fazer. O ideal é ter definido o que vai fazer ao longo da semana. Tarefa profissional e doméstica;
 - Outro “erro”: acreditar em “milagres”. No “milagre” dos produtos de limpeza. Cada produto serve pra alguma coisa e saber também da ação técnica, além da química. Produto sozinho não faz “milagre”.
CBN na sua Casa - 14-05-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados