Casa organizada: os erros que te impedem de fazer rápido e bem feito

A organização da sua casa está te estressando? A limpeza até prejudica sua saúde mental? Não sabe por onde começar? Sem neuras! Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael detalha quais são os três principais erros que te impedem de fazer a casa ficar limpa e organizada. Vamos a eles!
- Tralhas: acúmulo de materiais faz você ter preguiça de arrumar/limpar porque tem muita coisa espalhada. Tralha (objetos, coisas, roupas, utensílios) é tudo aquilo que você guarda e não faz mais sentido na vida pra você;
- A segunda coisa é fazer as coisas de forma aleatória. Você não tem rota, direcionamento. Você vai dormir sem saber o que vai fazer. O ideal é ter definido o que vai fazer ao longo da semana. Tarefa profissional e doméstica;
- Outro “erro”: acreditar em “milagres”. No “milagre” dos produtos de limpeza. Cada produto serve pra alguma coisa e saber também da ação técnica, além da química. Produto sozinho não faz “milagre”.
CBN na sua Casa - 14-05-21.mp3