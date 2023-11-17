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CBN na sua Casa

Calorão: como tirar o mofo do guarda-sol, limpar cooler e bolsas térmicas

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 12:03

Publicado em 

17 nov 2023 às 12:03
Praia da Sereia, em Vila Velha
Praia da Sereia, em Vila Velha Crédito: PMVV/Divulgação
No clima de altas temperaturas, nesta edição do “CBN Na Sua Casa” a comentarista Lucy Mizael traz uma seleção com dicas práticas para o dia a dia. Vamos a algumas:
CBN - CBN na Sua Casa - 17-11-23.mp3
- Guarda sol mofado. Chegou a hora de usar e quer lavar? “A dica é lavar com água sanitária”
- Cadeira da piscina - aquela de plástico branco - está amarelada, tem como recuperar? “Utilizar cera de carro ou água oxigenada no sol”
- Cooler com cheiro estranho? “Lavar com água morna e bicarbonato”
- Bolsa térmica mofada? “Lavar com água sanitária”

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