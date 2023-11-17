Calorão: como tirar o mofo do guarda-sol, limpar cooler e bolsas térmicas

Praia da Sereia, em Vila Velha Crédito: PMVV/Divulgação

No clima de altas temperaturas, nesta edição do “CBN Na Sua Casa” a comentarista Lucy Mizael traz uma seleção com dicas práticas para o dia a dia. Vamos a algumas:

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- Guarda sol mofado. Chegou a hora de usar e quer lavar? “A dica é lavar com água sanitária”

- Cadeira da piscina - aquela de plástico branco - está amarelada, tem como recuperar? “Utilizar cera de carro ou água oxigenada no sol”

- Cooler com cheiro estranho? “Lavar com água morna e bicarbonato”