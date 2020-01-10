Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN na Sua Casa

Bebida gelada em pouco tempo: confira as dicas da Lucy!

São maneiras fáceis e práticas de gelar bebidas em pouco tempo, em pouca ou grande quantidade

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 09:57

Publicado em 

10 jan 2020 às 09:57
Já chegou o verão e junto com ele a sede elevada por bebidas geladas para refrescar em meio ao calorão. Mas, nesta época do ano, uma das dificuldades enfrentadas é a de gelar as bebidas rapidamente. Por isso, no CBN na Sua Casa desta sexta-feira (10), Lucy Mizael ensina maneiras fáceis e práticas de gelar bebidas em pouco tempo, seja em pouca quantidade, para seu próprio consumo, ou para um grande número de pessoas. Confira!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 10-01-20
DICAS DA LUCY:
- Para gelar pouca bebida, é bem fácil: você vai precisar de folhas de guardanapo ou de papel toalha. É só molhar algumas, envolver a bebida no papel molhado e colocar no freezer. Cerca de 20 a 30 minutos depois, a bebida já está gelada. Se for latinha, o tempo no freezer pode ser menor.
- Se você precisa gelar uma grande quantidade de bebidas, vai precisar de uma caixa térmica ou isopor. Nela, você deve colocar a bebida toda organizada e colocar bastante gelo por cima. Não é necessário fazer camadas de bebida e de gelo, mas é preciso sacudir a caixa para o gelo conseguir chegar até a base da caixa. Após isso, é só cobrir o gelo com sal grosso. E o segredo vem em seguida: álcool líquido. É importante não fazer o procedimento próximo à churrasqueiras ou fontes de calor. Se você tiver um borrifador para o álcool, é melhor. Você deve borrifar o álcool no gelo com o sal grosso. Aí é só tampar e deixar ali de 20 a 30 minutos que a bebida vai estar gelada. Pode fazer com vidro, latinha e plástico, que dará certo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados