Bebida gelada em pouco tempo: confira as dicas da Lucy!

Já chegou o verão e junto com ele a sede elevada por bebidas geladas para refrescar em meio ao calorão. Mas, nesta época do ano, uma das dificuldades enfrentadas é a de gelar as bebidas rapidamente. Por isso, no CBN na Sua Casa desta sexta-feira (10), Lucy Mizael ensina maneiras fáceis e práticas de gelar bebidas em pouco tempo, seja em pouca quantidade, para seu próprio consumo, ou para um grande número de pessoas. Confira!

- Para gelar pouca bebida, é bem fácil: você vai precisar de folhas de guardanapo ou de papel toalha. É só molhar algumas, envolver a bebida no papel molhado e colocar no freezer. Cerca de 20 a 30 minutos depois, a bebida já está gelada. Se for latinha, o tempo no freezer pode ser menor.

- Se você precisa gelar uma grande quantidade de bebidas, vai precisar de uma caixa térmica ou isopor. Nela, você deve colocar a bebida toda organizada e colocar bastante gelo por cima. Não é necessário fazer camadas de bebida e de gelo, mas é preciso sacudir a caixa para o gelo conseguir chegar até a base da caixa. Após isso, é só cobrir o gelo com sal grosso. E o segredo vem em seguida: álcool líquido. É importante não fazer o procedimento próximo à churrasqueiras ou fontes de calor. Se você tiver um borrifador para o álcool, é melhor. Você deve borrifar o álcool no gelo com o sal grosso. Aí é só tampar e deixar ali de 20 a 30 minutos que a bebida vai estar gelada. Pode fazer com vidro, latinha e plástico, que dará certo.