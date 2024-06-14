Aspirador robô vale a pena? Quais os melhores? Lucy Mizael orienta!

Saiba se vale a pena ou não tem um robô aspirador em casa Crédito: Pexels

O assunto de destaque do "CBN Na Sua Casa", com a comentarista Lucy Mizael, é sugestão do ouvinte Gerson. Ele perguntou: "Os aspiradores robôs são bons? Os mais novos têm GPS e voltam para base para carregar", explica. Dúvida encaminhada, a comentarista explica. Eles valem a pena, como funcionam, quais as melhores opções do mercado? Ouça a conversa completa!

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Confira as sugestões da Lucy!

1º- iRobot Roomba j7+- Melhor robô pet, desvia de cocô

2º - iRobot Roomba i3: Melhor opção custo-benefício sistema de limpeza em 3 estágios, 10x mais potência de sucção e carregamento inteligente para finalizar a limpeza de onde parou. Comparado ao modelo citado anteriormente, este não conta com a detecção de fios e nem fezes dos animais. Mas é uma função menos importante se em sua casa os pets têm local específico para as necessidades, podendo ser adicionado o local como não acessível pelo app do aparelho. autonomia de bateria 1h15

3º - Xiaomi Vacuum 2C- Varre e passa pano: Com mapeamento e aplicativo é possível programar limpezas, sinalizar locais de maior importância, além de acompanhamento em tempo real quando o robô estiver em ação. O modelo trás escova lateral e principal, junto de um motor com uma sucção potente e mop que promete remover manchas do piso. Segundo especificações da fabricante, é possível contar com tanque de 250 ml e armazenamento de sujeira de 550 ml, além de autonomia de bateria de 1:50h com retorno automático para base

4º - Liectroux XR500 - Voz e app em português: Conta com duas escovas laterais, fazendo uma limpeza mais fina, além de contar com a escova central e boa potência de sucção. Possui também função limpeza seca e úmida, conta com mapeamento e gerenciamento de vários ambientes, sendo possível colocar áreas restritas, limpeza de pontos específicos, agendamento etc, além de navegação a laser para evitar objetos. Um dos destaques do modelo é o manual, aplicativo e voz do aparelho em português, facilitando a compreensão dos comandos. Possui conectividade com assistentes de voz e autonomia de bateria de até 2h. Já os reservatórios contam com capacidade de 600ml para poeira e 350ml para água