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CBN NA SUA CASA

Arrumando a casa: saiba como eliminar o ácaro do colchão

As dicas são da nossa comentarista Lucy Misael

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 12:06

Publicado em 

07 ago 2020 às 12:06
Estamos na estação mais fria do ano, e tendência é mantermos a casa mais fechada, e consequentemente menos arejada. Esse é o ambiente ideal para a proliferação de ácaros, que adoram umidade e se alimentam de poeira e células mortas que descamam da pele humana. Por isso, é necessário manter superfícies de tecido, principalmente o colchão, bastante limpas para eliminar os ácaros, nocivos à saúde e causam alergias. Pensando nisso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael ensina como se ver livre dos ácaros. Confira!
CBN na sua Casa - 07-08-20

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