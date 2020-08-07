Arrumando a casa: saiba como eliminar o ácaro do colchão

Estamos na estação mais fria do ano, e tendência é mantermos a casa mais fechada, e consequentemente menos arejada. Esse é o ambiente ideal para a proliferação de ácaros, que adoram umidade e se alimentam de poeira e células mortas que descamam da pele humana. Por isso, é necessário manter superfícies de tecido, principalmente o colchão, bastante limpas para eliminar os ácaros, nocivos à saúde e causam alergias. Pensando nisso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael ensina como se ver livre dos ácaros. Confira!