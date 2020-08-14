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CBN NA SUA CASA

Aprenda: repelente para tirar o cheiro de xixi do seu pet na casa

A dica é da Lucy Misael

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 11:48

Publicado em 

14 ago 2020 às 11:48
Nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael ensina como eliminar aquele cheirinho desagradável que fica na casa depois que seu animalzinho de estimação faz xixi em local indevido. Uma misturinha simples pode te ajudar a resolver esse problema. Vamos a dica:
CBN na sua Casa - 14-08-20
A DICA DA LUCY:
- Ingredientes:
50 ml essência de citronela;
1 pastilha de canfora triturada;
500 ml de álcool liquido.
- Modo de fazer:
Misture os ingredientes e coloque em um frasco borrifador.
- Modo de usar:
Borrife em todos os locais onde o pet faz xixi indevidamente.

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