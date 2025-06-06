Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN na sua Casa

Aprenda como fazer a higienização caseira de uma cafeteira automática!

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 06 de Junho de 2025 às 11:58

Publicado em 

06 jun 2025 às 11:58
Quem precisa economizar espaço, pode investir em uma bandeja bem bonita para acomodar as cafeteiras e outros itens desse espaço.
Quem precisa economizar espaço, pode investir em uma bandeja bem bonita para acomodar as cafeteiras e outros itens desse espaço. Crédito: Projeto de Carina Dal Fabbro e foto de Rafael Renzo
Elas viraram a "queridinha" dos brasileiros! As cafeteiras automáticas que utilizam cápsulas viraram sensação entre o público amante do café. No entanto, como aponta o biomédico Roberto Figueiredo, mais conhecido como Dr. Bactéria, em um vídeo publicado nas suas redes sociais, a higienização correta das cafeteiras pode ficar de lado mesmo após diversos usos. Como consequência, bactérias e outros microrganismos podem se acumular e causar doenças. Nesse clima, nesta edição do "CBN na sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz dicas e orientações sobre como fazer sua correta higienização. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa - 06-06-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha
Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados