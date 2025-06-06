Aprenda como fazer a higienização caseira de uma cafeteira automática!

Elas viraram a "queridinha" dos brasileiros! As cafeteiras automáticas que utilizam cápsulas viraram sensação entre o público amante do café. No entanto, como aponta o biomédico Roberto Figueiredo, mais conhecido como Dr. Bactéria, em um vídeo publicado nas suas redes sociais, a higienização correta das cafeteiras pode ficar de lado mesmo após diversos usos. Como consequência, bactérias e outros microrganismos podem se acumular e causar doenças. Nesse clima, nesta edição do "CBN na sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz dicas e orientações sobre como fazer sua correta higienização. Ouça a conversa completa!
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