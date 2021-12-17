Aprenda com Lucy Mizael a limpar e guardar adequadamente as taças

No clima de final de ano você já está se preparando pra tirar as taças do armário e caprichar na limpeza? Tema para a comentarista Lucy Mizael nesta edição do "CBN Na Sua Casa". "Pra manter as taças, cristais, qualquer coisa de vidro, é só lavar com detergente e vinagre. Não secar com pano. Deixar escorrer. Se a taça tiver mancha de vinho? Água morna e bicarbonato, deixar repousar por uma hora", explica. Organização? "Organizar em fileira, como em supermercado, da frente pro fundo. As taças iguais devem ser organizadas da esquerda pra direita, ou vice-versa, e na sequência das mais que têm o mesmo tamanho", orienta. Ouça a conversa completa!