Aprenda a remover purpurina do corpo após a folia do carnaval  

O carnaval está chegando e com a folia, muita gente prepara fantasia e a maquiagem com muito glitter e purpurina. Mas como fazer para eliminar toda a purpurina do corpo? Nesta sexta-feira (14), Lucy Mizael ensina a tirar todo o colorido após a folia. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 14-02-20

A primeira maneira de tirar o glitter é com uma fita crepe. Todo mundo tem em casa, é fácil, barato e não machuca nem irrita a pele. Primeiramente, envolva a fita na mão e com leves toques você consegue remover o excesso do glitter.

Apesar de não retirar tudo, esse procedimento te ajudará no próximo passo. Se você usou purpurina na maquiagem, não tem problema. Essa fita também pode até ser usada no rosto!

Como a fita crepe não tirará todo o glitter, o residual que fica no corpo pode ser removido usando óleos que não agridem a pele, como o de amêndoas e o de coco.

Aplique um pouco do óleo em um pedaço de algodão e passe sob a pele, repita o procedimento quantas vezes forem necessárias, até que toda a purpurina seja retirada. Por isso, tenha paciência, ela vai sair!