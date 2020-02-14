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CBN NA SUA CASA

Aprenda a remover purpurina do corpo após a folia do carnaval  

As dicas são da comentarista Lucy Misael

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 13:27

Publicado em 

14 fev 2020 às 13:27
O carnaval está chegando e com a folia, muita gente prepara fantasia e a maquiagem com muito glitter e purpurina. Mas como fazer para eliminar toda a purpurina do corpo? Nesta sexta-feira (14), Lucy Mizael ensina a tirar todo o colorido após a folia. Acompanhe!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 14-02-20
 
A primeira maneira de tirar o glitter é com uma fita crepe. Todo mundo tem em casa, é fácil, barato e não machuca nem irrita a pele. Primeiramente, envolva a fita na mão e com leves toques você consegue remover o excesso do glitter.
Apesar de não retirar tudo, esse procedimento te ajudará no próximo passo. Se você usou purpurina na maquiagem, não tem problema. Essa fita também pode até ser usada no rosto!
Como a fita crepe não tirará todo o glitter, o residual que fica no corpo pode ser removido usando óleos que não agridem a pele, como o de amêndoas e o de coco.
Aplique um pouco do óleo em um pedaço de algodão e passe sob a pele, repita o procedimento quantas vezes forem necessárias, até que toda a purpurina seja retirada. Por isso, tenha paciência, ela vai sair!
Caso você tenha passado a purpurina no cabelo, use o óleo de coco para retirá-la também. Passe em todo o cabelo, deixe agir por 10 minutos e depois lave normalmente.

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