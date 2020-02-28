Aprenda a remover as manchas do box do banheiro

Faxinar o box de vidro do banheiro de casa pode ser uma tarefa simples. No quadro CBN na Sua Casa desta sexta (28), Lucy Mizael dá dicas simples de como você pode limpar o ambiente. Acompanhe.

AS DICAS DA LUCY:

- Sem tempo para lavar todo dia? Então coloca um rodinho dentro do box e, após o banho, jogue um pouco de água e seque-o. Este simples hábito evita que os respingos de sabão e produtos de higiene pessoal grudem no vidro.

- O box de vidro deve ser lavado com água e detergente pelo menos 2 vezes na semana. Além disso, faça uma boa limpeza com uma solução desengordurante, mantendo limpo e evitando aparecimento das manchas. Basta misturar 1 xícara de vinagre de álcool, 1 xícara de água e 2 colheres detergente. Borrife e limpe com esponja ou pano.

- Lavar com detergente funciona quando não está encardido. Caso o vidro esteja muito sujo, lave com saponáceo cremoso ou um limpador para limpeza pesada que facilita a remoção da sujeira.

- Quando a mancha insistir, aplique na esponja um removedor sem cheiro, esfregue. Deixe agir 10 minutos, esfregue mais uma vez e lave normalmente.

- O removedor é a versão doméstica do querosene e você encontra facilmente nos supermercados, inclusive na versão sem cheiro. Ele é um coringa na remoção de sujeira, crostas, gordura nos azulejos, exaustor da cozinha e cola em revestimentos.

Dica: Não use sabão em pó para lavar banheiro, pois ele requer muita água para ser removido. Muitas vezes os resíduos mancham os revestimentos.