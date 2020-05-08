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CBN NA SUA CASA

Aprenda a mistura que desamassa roupas sem utilizar o ferro

Ouça a dica da comentarista Lucy Misael

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 10:42

Publicado em 

08 mai 2020 às 10:42
Nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael apresenta uma mistura para desamassar roupas sem a necessidade de usar o ferro de passar. A receita é fácil, prática, e pode ser utilizada em situações como roupas guardadas sem passar, camisas que amassam mesmo após passadas ou durante uma viagem, com a roupa que amassa dentro da mala. Confira!
PODCAST - CBN Na Sua Casa - 08-05-20
 
A DICA DA LUCY: MISTURA PARA DESAMASSAR ROUPA:
INGREDIENTES:
100 ml água
100 ml vinagre de álcool OU álcool comum
4 colheres de sopa de amaciante comum ou 1 colher de sopa amaciante concentrado
MODO DE FAZER E USAR:
Misture e ponha em um borrifador. Borrife formando uma névoa, alise com as mãos e espere secar. NÃO PRECISA PASSAR FERRO! (A validade da mistura é de 3 meses).
*A mistura pode ser utilizada para suavizar o amassado das roupas. Ou seja, aquela roupa de malha que você tirou do varal e guardou sem passar, aquela camisa que você passou mas amassou dentro do guarda roupa ou aquela roupa que amassou na viagem.
* Você pode fazer em malhas, algodão, tecidos sintéticos. Tecidos acetinados ou crepe de seda podem manchar, teste antes em uma parte escondida.

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