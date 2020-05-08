Aprenda a mistura que desamassa roupas sem utilizar o ferro

Nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael apresenta uma mistura para desamassar roupas sem a necessidade de usar o ferro de passar. A receita é fácil, prática, e pode ser utilizada em situações como roupas guardadas sem passar, camisas que amassam mesmo após passadas ou durante uma viagem, com a roupa que amassa dentro da mala. Confira!

Your browser does not support the audio element. PODCAST - CBN Na Sua Casa - 08-05-20

A DICA DA LUCY: MISTURA PARA DESAMASSAR ROUPA:

INGREDIENTES:

100 ml água

100 ml vinagre de álcool OU álcool comum

4 colheres de sopa de amaciante comum ou 1 colher de sopa amaciante concentrado

MODO DE FAZER E USAR:

Misture e ponha em um borrifador. Borrife formando uma névoa, alise com as mãos e espere secar. NÃO PRECISA PASSAR FERRO! (A validade da mistura é de 3 meses).

*A mistura pode ser utilizada para suavizar o amassado das roupas. Ou seja, aquela roupa de malha que você tirou do varal e guardou sem passar, aquela camisa que você passou mas amassou dentro do guarda roupa ou aquela roupa que amassou na viagem.