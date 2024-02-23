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CBN na sua Casa

Aprenda a limpar o estofado do carro

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 12:08

Publicado em 

23 fev 2024 às 12:08
Carro
Carro Crédito: Pixabay
Nesta edição de "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael continua dando dicas de limpeza de estofados. Desta vez, a pedido dos ouvintes, ela ensina a limpar bancos dos carros. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa - 23-02-24

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