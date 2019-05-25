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CBN NA SUA CASA

Após chuvas, saiba como eliminar o mau cheiro de dentro do carro

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 14:49

Publicado em 

25 mai 2019 às 14:49
Avenida Carlos Lindenberg: motoristas costumam enfrentar alagamento Crédito: Bernardo Coutinho
 
Após as chuvas, é hora de limpar e arejar o carro. Afinal, durante esse período é comum entrarmos com sapatos e guarda-chuvas molhados no veículo e, assim, o mau cheiro toma conta do ambiente e afeta motorista e passageiros. Mas como eliminar esse mau cheiro? Tarefa para a comentarista Lucy Mizael, nesta edição do CBN Na Sua Casa. Confira as dicas e “truques” caseiros:
CBN NA SUA CASA - 25-05-19
 
> ALGUMAS DAS DICAS DA LUCY:
- Deixar o carro aberto por algumas horas para permitir maior ventilação;
 
- Limpar com álcool em gel de eucalipto o cinto de segurança;
- Colocar um pequeno pote com bicarbonato dentro do carro;
- Borrifar álcool nas poltronas.
 

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