Após chuvas, saiba como eliminar o mau cheiro de dentro do carro

Após as chuvas, é hora de limpar e arejar o carro. Afinal, durante esse período é comum entrarmos com sapatos e guarda-chuvas molhados no veículo e, assim, o mau cheiro toma conta do ambiente e afeta motorista e passageiros. Mas como eliminar esse mau cheiro? Tarefa para a comentarista Lucy Mizael, nesta edição do CBN Na Sua Casa. Confira as dicas e “truques” caseiros: