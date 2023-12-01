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CBN na sua Casa

Apareceu mofo em casa? Lucy Mizael orienta o que fazer!

Fique poder dentro das dicas de produtos e limpeza

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 12:02

Publicado em 

01 dez 2023 às 12:02
O mercado, hoje, oferece diversas soluções de produtos para combater o mofo da casa
O mercado, hoje, oferece diversas soluções de produtos para combater o mofo da casa Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael esclarece uma dúvida muito comum em regiões litorâneas. Quando aparece mofo em casa? Lucy ajuda na solução. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Na Sua Casa - 01-12-23 .mp3

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