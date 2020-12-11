Adeus 2020: as dicas de Lucy para já preparar a casa pro final de ano

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", já se aproximando do clima de final de ano, a comentarista Lucy Mizael inicia uma série de dicas e orientações para preparar a casa para essa época. Nesta sexta (11), você acompanha dicas para caprichar na higienização daquelas roupas que ficaram com aspecto mais envelhecido no guarda roupa ao longo do ano, além de toalhas de mesa, guardanapos e peças de vidro/cristal que você poderá utilizar nas ceias. Ah, os adornos e enfeites de Natal também estão na mira de Lucy. É hora de reunir a família e iniciar a arrumação. Confira as orientações completas!