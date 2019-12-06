Acabe com o cheiro ruim do banheiro com as dicas da Lucy!

Quando o assunto é a limpeza do banheiro, muitas donas e donos de casa tem dificuldade para acabar com o incômodo cheiro de "xixi" do banheiro. Pensando nisso, o CBN na Sua Casa, com a ajuda da comentarista Lucy Mizael ensina, de maneira fácil e prática, como eliminar o odor.
CBN na sua Casa - 06-12-19.mp3
"Ao menor sinal de xixi na tampa ou no chão borrife o preparado e limpe com um pano ou papel toalha", explica Lucy.
INGREDIENTES:
- 1 xícara de álcool líquido de eucalipto (compre no supermercado);
- 1 xícara de vinagre de álcool claro;
- 1 colher de detergente de sua preferência
- 10 gotas óleo de eucalipto (opcional)
MODO DE USAR:
- Borrife em todo o vaso, dentro, assento, e na tampa;
- Seque com papel toalha ou pano de sua preferência.
Mas atenção!!! "O hábito de limpar com esta misturinha não exclui a necessidade de lavar o vaso sanitário com detergente e água sanitária, ok? O banheiro deve ser lavado uma ou duas vezes por semana, vai depender da quantidade de pessoas que utilizam o cômodo", explica Lucy.