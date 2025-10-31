A lista da Lucy: as melhores opções de robô aspirador no mercado!

As dicas da Lucy Mizael

- 1. Xiaomi Robot Vacuum S10 | Sim (LDS Laser) | Sim | Ótima (4000 Pa) | Melhor Xiaomi Custo-Benefício com Mapeamento - Ótimo poder de sucção e função de passar pano

- 2. Xiaomi Robot Vacuum 2C | Sim (V-SLAM) | Sim | Forte (2700 Pa) | Opção Acessível com Mapeamento - Combina mapeamento visual (V-SLAM) com boa sucção e preço mais competitivo

- 3. Liectroux XR500 | Sim (Laser LDS) | Sim | Forte (4200 Pa) | Excelente Para Pets - Combina forte sucção com mapeamento preciso e tem bons comentários para lidar com pelos

- 4. Neatsvor X600 | Sim (Laser Avançado) | Sim | Muito Forte (Até 6000 Pa em alguns modelos/versões) | Sucessos de Venda Custo-Benefício - Potência de sucção excelente, ideal para sujeira pesada e pelos

- 5. Ropo Glass 4 | Sim (Laser LiDAR) | Sim | Forte (2700 Pa ou mais) | Bom Desempenho e Tecnologia LiDAR - Mapeamento muito preciso e controle total pelo app, com poder de sucção adequado para pets