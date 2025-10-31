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CBN Na Sua Casa

A lista da Lucy: as melhores opções de robô aspirador no mercado!

Acompanhe as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 31 de Outubro de 2025 às 12:05

Publicado em 

31 out 2025 às 12:05
Aspirador robô
Apirador Crédito: Reprodução/Pixabay
Nesta edição do CBN Na Sua Casa, o assunto em destaque da comentarista Lucy Mizael é sugestão do ouvinte Joel. Ele traz a seguinte dúvida. "Pede a Lucy pra atualizar o robô aspirador de casa. Só deixar uma lista disponível. Esse é o presente de Natal que eu quero, na Black Friday". Pedido feito, a comentarista foi em busca das respostas. Ela traz cinco opções de robôs aspiradores, focando no custo-benefício, que incluem mapeamento, anticolisão/antiqueda e sucção forte para pelos de pet e tapetes. Vamos à lista:
CBN - CBN na Sua Casa - 31-10-25.mp3
As dicas da Lucy Mizael
- 1. Xiaomi Robot Vacuum S10 | Sim (LDS Laser) | Sim | Ótima (4000 Pa) | Melhor Xiaomi Custo-Benefício com Mapeamento - Ótimo poder de sucção e função de passar pano
- 2. Xiaomi Robot Vacuum 2C | Sim (V-SLAM) | Sim | Forte (2700 Pa) | Opção Acessível com Mapeamento - Combina mapeamento visual (V-SLAM) com boa sucção e preço mais competitivo
- 3. Liectroux XR500 | Sim (Laser LDS) | Sim | Forte (4200 Pa) | Excelente Para Pets - Combina forte sucção com mapeamento preciso e tem bons comentários para lidar com pelos
- 4. Neatsvor X600 | Sim (Laser Avançado) | Sim | Muito Forte (Até 6000 Pa em alguns modelos/versões) | Sucessos de Venda Custo-Benefício - Potência de sucção excelente, ideal para sujeira pesada e pelos
- 5. Ropo Glass 4 | Sim (Laser LiDAR) | Sim | Forte (2700 Pa ou mais) | Bom Desempenho e Tecnologia LiDAR - Mapeamento muito preciso e controle total pelo app, com poder de sucção adequado para pets

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