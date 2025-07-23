Você já teve problemas com cupins em casa? Saiba como controlar o avanço!

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque o assunto cupim. Você já viu aquele “pozinho de madeira” no chão ou ouviu estalos vindos das paredes e pensou: "Será que é cupim?" Pois é. Esses insetos sociais, muitas vezes invisíveis à primeira vista, são ao mesmo tempo engenheiros da natureza e vilões silenciosos nas cidades. Conheça agora quem são os cupins, como vivem, por que são importantes para o ambiente e como podemos controlá-los de forma inteligente, sem desequilíbrios ecológicos.